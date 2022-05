München (ots) - Stabübergabe im kommenden Jahr: Das Kuratorium der TÜV SÜD

Stiftung hat jüngst beschlossen, dass Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken im Frühjahr

2023 in den Vorstand der TÜV SÜD Stiftung eintreten und ab Dezember 2023 den

Vorstandsvorsitz der Stiftung übernehmen wird. Ihm wird die Führung der Stiftung

vom amtierenden Vorsitzenden Horst Schneider übergeben, der derzeit die

Stiftungsaktivitäten verantwortet und im Dezember kommenden Jahres aus

Altersgründen ausscheidet.



"Wir freuen uns, dass wir Herrn Professor Stepken für den Vorstandsvorsitz der

TÜV SÜD Stiftung gewinnen konnten", unterstreicht Prof. Dr. Dr. h.c. mult.

Wolfgang A. Herrmann, Vorsitzender des Kuratoriums der TÜV SÜD Stiftung. Er

betont zudem: "Wir danken in diesen Tagen insbesondere Horst Schneider für

seinen langjährigen und enorm erfolgreichen Einsatz für unsere Stiftung: Dank

seiner hervorragenden Arbeit hat die TÜV SÜD Stiftung seit 2015 viele junge

Menschen für Technik und Naturwissenschaften begeistern können."





Die TÜV SÜD Stiftung unterstützt bundesweit mit zahlreichen Projekten dieBildung junger Menschen im MINT-Bereich, also in Mathematik, Ingenieur- undNaturwissenschaften sowie Technik. Sie ist zudem einer der beiden Eigentümer vonTÜV SÜD. Als designierter Stiftungsvorsitzender bleibt Axel Stepken damit auchin Zukunft dem Unternehmen eng verbunden, dem er seit vielen Jahren vorsteht:Der heute 63-Jährige gehört dem Vorstand der TÜV SÜD AG seit 2002 an, hat denPrüfdienstleister seit 2007 als Vorstandsvorsitzender geführt und wird diesesAmt auf eigenen Wunsch zum Jahresende 2022 abgeben.Sein neuer Wirkungskreis, die TÜV SÜD Stiftung, wird seit Mai 2015 von HorstSchneider geführt. Der derzeit 73-Jährige wird altersbedingt im Dezember 2023seine Tätigkeit beenden und zu diesem Zeitpunkt nahezu 50 Jahre für TÜV SÜD unddie TÜV SÜD Stiftung im Einsatz gewesen sein. Der gebürtige Landshuter begannseine Karriere bereits 1975 beim TÜV Bayern, einem Vorläufer des heutigen TÜVSÜD. Nach verschiedenen Führungstätigkeiten im operativen Bereich übernahm er1996 die Geschäftsführung der damaligen TÜV Verkehr und Fahrzeug GmbH, 2002wurde er Sprecher der Geschäftsführung der heutigen TÜV SÜD Auto Service GmbH.2010 wurde Horst Schneider zum Mitglied des Vorstandes der TÜV SÜD AG ernanntund übernahm im Anschluss 2015 den Vorstandsvorsitz der TÜV SÜD Stiftung.Schneider ist seit 2005 Vizepräsident der Deutschen Verkehrswacht, war 21 Jahrelang Präsident der Bayerischen Landesverkehrswacht und zudem viele JahreVorstandsmitglied des Deutschen Verkehrssicherheitsrates.