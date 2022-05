Corona-Arbeitsschutzverordnung tritt Ende Mai außer Kraft - Unfallversicherung berät weiterhin zum Infektionsschutz im Betrieb

Berlin (ots) - Am 25. Mai 2022 tritt die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung

außer Kraft. Mit ihr endet ebenfalls der Anwendungsbereich der

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel. Auch nach diesem Datum bleibt es wichtig,

Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes zu prüfen und zu veranlassen.

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen werden Unternehmen und Einrichtungen

weiterhin darin unterstützen. Darauf weist ihr Verband, die Deutsche Gesetzliche

Unfallversicherung (DGUV), hin.



Seit Beginn der Pandemie müssen Betriebe den Schutz vor Infektionen mit dem

Coronavirus am Arbeitsplatz in ihrer Gefährdungsbeurteilung beachten. Den

rechtlichen Rahmen hierfür fanden sie bisher in der

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung und in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel.

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hatten diese Vorschriften mit "

branchenspezifischen Konkretisierungen (https://www.dguv.de/de/praevention/coron

a/informationen-fuer-spezifische-branchen/index.jsp) " für Betriebe und

Einrichtungen flankiert.