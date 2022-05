DZ Bank plant wegen des Ukraine-Krieges vorsichtiger für 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank plant angesichts des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen wirtschaftlichen Verwerfungen vorsichtiger für das Gesamtjahr. "Wir gehen derzeit von einem Ergebnis der DZ-Bank-Gruppe im Jahr 2022 am unteren Ende unserer nachhaltigen Ergebnisspanne von 1,5 Milliarden bis 2 Milliarden Euro aus", sagte Co-Chef Uwe Fröhlich dem schriftlichen Redetext zufolge am Mittwoch bei der Hauptversammlung des genossenschaftlichen Spitzeninstituts in Frankfurt.

Bei der Bilanzvorlage Anfang März hatte das Führungsduo Uwe Fröhlich/Cornelius Riese noch ein Jahresergebnis am oberen Ende der Spanne von 1,5 Milliarden Euro bis 2 Milliarden Euro vor Steuern in Aussicht gestellt. Der Vorstand hatte allerdings schon seinerzeit ein Fragezeichen an diese Prognose gemacht.