Kearney stärkt Beratungskompetenz im Bereich Transformation (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die globale Unternehmensberatung Kearney baut mit zwei neuen

Associate Partnern ihre Beratungsexpertise im Bereich "Restructuring and

Transformation" aus. Seit April verstärken Stefan Gödel und Kunal Chadha das

Team in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



"In einer Zeit, in der sich so vieles im Wandel befindet, sind die Themen

Restructuring und Transformation von wachsender Bedeutung. Sei es vor dem

Hintergrund der weltweiten Pandemie oder dem Krieg in der Ukraine - die

geopolitischen und wirtschaftlichen Auswirkungen erfordern, dass wir unser Team

stärken, um unseren Klienten die bestmögliche Unterstützung geben, sich dem

Wandel anzupassen. Mit Stefan Gödel und Kunal Chadha haben wir zwei Experten

gefunden, die bestens für diese Herausforderung gerüstet sind", so Dr. Martin

Eisenhut, Partner und Managing Director Kearney Deutschland, Österreich &

Schweiz.