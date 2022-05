Die Analysten des in Vancouver ansässigen Researchunternehmens Couloir Capital haben ihre Kaufempfehlung für Ion Energy Ltd. (TSX-V: ION; FRA: 5YB) erneuert. Sie sehen den Fair Value des Lithiumexplorers bei einem Kurs von 1,12 CAD (vor 1,00 CAD). Gestern schloss Ion Energy bei dünnem Handel bei 0,34 CAD.

Die Analysten begründen ihre Einschätzung wie folgt: Ion habe die Bohrungen auf seinem Vorzeigeprojekt Baavhai Uul abgeschlossen und dabei eine Reihe von hochgradigen Lithium-Highlights gefunden sowie das Potenzial für Basismetalle identifiziert. Darüber hinaus habe das Unternehmen mit Explorationsarbeiten auf seinem anderen Lithiumprojekt Urgakh Naran begonnen.

Auf seinem Vorzeigeprojekt Baavhai Uul hat Ion Energy 222 Schneckenbohrungen auf einer Länge von über 1.304,5 Meter abgeschlossen. Die wichtigsten Untersuchungsergebnisse ergaben bis zu 1.502 ppm Li in kurzen Abschnitten, was auf ein hochgradiges Lithiumpotenzial in Soleproben hinweist. Darüber hinaus stieß ION auf dem Projekt auch auf beträchtliche Kupfer- und Nickelwerte, was die Möglichkeit eröffnet, auch andere mit EV in Zusammenhang stehende Mineralien auf dem Grundstück zu erschließen.

Direkt im Anschluss an die Bohrungen bei Baavhai Uul führt ION auf seinem Grundstück Urgakh Naran ein neues Schneckenbohrprogramm durch. Erste Soleproben haben vielversprechende Werte ergeben, wobei eine flache Poolprobe von diesem Standort nach Aussage des Managements eine der höchstwertigen Proben des Landes ist.

Fazit: Ion Energy ist in Sachen Lithium-Sole ein First Mover in der Mongolei. Nur deshalb war es möglich aussichtsreiche Projekte auf einer Fläche von mehr als 111.000 Hektar abzugrenzen. Nur zum Vergleich: Wealth Minerals hält in Chine 68.000 Hektar, Lithium Chile Inc. 114.000 Hektar. Andere Unternehmen in Südamerika wie Alpha Lithium kommen gerade einmal auf 27.000 Hektar. Zwar ist nicht die Größe des Landpakets entscheidend, aber gibt doch eine gute Vorstellung von den Dimensionen. Bei einem Explorationserfolg hätte Ion Energy viel kürzere Wege aus seine Wettbewerber in Südamerika. Der Großkunde China liegt vor der Haustür.



