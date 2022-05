KfW-Fördermittel für Neubauten - Bedingungen erneut verschärft

Berlin (ots) - Am 20. April 2022 hatte die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

eine überarbeitete Neubauförderung gestartet. Doch die große Menge an Anträgen

erschöpfte den gedeckelten Fördermitteltopf noch am selben Tag. Seit dem 21.

April gelten daher verschärfte Regelungen für weitere Förderungen, über die das

Serviceportal "Intelligent heizen" (https://intelligent-heizen.info/kfw-foerderm

ittel-fuer-neubauten-bedingungen-erneut-verschaerft/) informiert.



Nachdem die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

(https://intelligent-heizen.info/kfw-foerderung/) für den Neubau von Häusern am

24. Januar wegen einer zu großen Menge an Anträgen gestoppt wurde, lief das

Programm am 20. April unter verschärften Rahmenbedingungen und mit einer

Deckelung der Förderungen auf einer Milliarde Euro weiter. Doch bereits wenige

Stunden nach Wiederaufnahme des Förderprogramms war der Fördertopf bereits

erschöpft. Eine Förderung über die KfW ist trotzdem weiterhin möglich. Jedoch

wurden die Rahmenbedingungen weiter spezifiziert und verschärft.