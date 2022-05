Asklepios Gruppe Solides Wachstum trotz herausforderndem Umfeld im 1. Quartal 2022

Hamburg (ots) - In einem vom Krieg in der Ukraine und den anhaltenden

Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägten Jahresbeginn ist Asklepios robust in

ein herausforderndes Geschäftsjahr 2022 gestartet. Die Zahl der ambulant und

stationär behandelten Patient:innen ist im 1. Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr

um 15,6% auf insgesamt 836.025 versorgte Patient:innen gestiegen (3M. 2021:

723.019). Dabei erzielte der Asklepios Konzern in den ersten drei Monaten

Umsatzerlöse von insgesamt EUR 1.276,3 Mio. (3M. 2021: EUR 1.221,0 Mio.).



Trotz herausforderndem Umfeld mit steigenden Aufwendungen für Personal und

Material konnte das operative Ergebnis EBITDA auf EUR 100,3 Mio. (3M. 2021: EUR

89,9 Mio.) gesteigert werden. Die EBITDA-Marge betrug 7,9% (3M. 2021: 7,4%).

Asklepios erzielte ein Konzernzwischenergebnis (EAT) in Höhe von EUR 6,4 Mio.

(3M.2021: EUR 0,0 Mio.).