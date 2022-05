Das „Towards Sustainability“-Label ist ein Qualitätsstandard mit hohen Anforderungen an die sich bewerbenden Fonds. Der rigorose Prüfungsprozess zur Vergabe dieses Labels zielt darauf ab, das Vertrauen der Anleger in den nachhaltigen Charakter des Investmentansatzes eines jeden ausgezeichneten Fonds zu stärken.

„Angesichts des sich schnell entwickelnden Regulierungsrahmens für Nachhaltigkeit sind unsere Kunden mehr denn je auf der Suche nach einem unabhängigen Verfahren zur Bewertung der ESG-Qualität eines Fonds. Wir freuen uns, dass ODDO BHF AM dieses anspruchsvolle Label erhalten hat, da es unseren Kunden die Qualität des ESG-Ansatzes und die Transparenz unserer Fonds garantiert“, erklärt Rachida Mourahib, Global Head of ESG Research bei ODDO BHF AM.

Nicolas Chaput, Chief Executive Officer bei ODDO BHF AM, sagt: „Wir fühlen uns geehrt, dieses Label für sechs unserer Fonds zu erhalten. Es hilft unseren Kunden und Vertriebspartnern bei der Entscheidungsfindung, indem es die Transparenz der Nachhaltigkeits- und ESG-Prozesse unserer Fonds erhöht. Es ist auch eine Bestätigung des Engagements von ODDO BHF für nachhaltige Investments.“





