LEONINE Studios erwirbt Hyperbole Medien (FOTO)

München (ots) - Die LEONINE Holding GmbH übernimmt mit Wirkung zum 1. Juni 2022die in Berlin ansässige Hyperbole Medien GmbH. Hyperbole ist ein renommiertesProduktionsunternehmen mit Fokus auf gesellschaftsrelevanter Unterhaltung vonhoher Glaubwürdigkeit und einer provokanten Mischung aus Politik und Popkultur,die den Nerv der Generationen Y & Z trifft. Zu den Produktionen gehören u.a. dieSerie GERMANIA (ZDF), die mit dem Grimme-Preis und dem Goldene Kamera DigitalAward ausgezeichnet wurde und im vergangenen Jahr auch als Buch erschienen istsowie das viel beachtete politische Unterhaltungsformat 13 FRAGEN (ZDFneo).Hyperbole ist auch für einen von Deutschlands reichweitenstärkstenpolitikjournalistischen Digital-Kanälen DIE DA OBEN (SWR/Funk) verantwortlichund betreibt damit einen der größten unabhängigen YouTube Kanäle.Durch die Übernahme wird Hyperbole Teil des Segmentes LEONINE Production undbleibt als eigenständiges Unternehmen und Marke innerhalb dieses Bereichsbestehen. Der bisherige Gesellschafter und Geschäftsführer Bastian Asdonk wirdweiterhin Geschäftsführer des Unternehmens sein. An seiner Seite tritt ChristianMeinberger, Chief Digital Officer der LEONINE Studios, zum 1. Juni 2022 in dieGeschäftsführung von Hyperbole ein. Er wird den kreativen Austausch zurdigitalen Formatentwicklung innerhalb aller zu LEONINE Studios gehörendenProduktionsunternehmen steuern und Synergien im Produktionsbereich realisieren.Mit der Akquisition von Hyperbole erweitert LEONINE Studios in erster Linie denDigitalbereich innerhalb des Produktionssegmentes. Hyperbole unterhältumfassende Kundenbeziehungen zu öffentlich-rechtlichen Programmanbietern wieZDF, ZDFneo, zdf.kultur, NDR, SWR und MDR. Daneben gehören auch zahlreicheMarken wie Sony Music, Red Bull und New Balance zum Kundenkreis von Hyperbole.Fred Kogel kommentiert die Akquisition: "Die Entwicklung und die Formate vonHyperbole beeindrucken uns schon seit einiger Zeit. Das Unternehmen zeichnen einklares Profil, ein Gespür für den Zeitgeist und die erfolgreiche Mischung ausinnovativen und journalistisch hochwertigen Formaten aus. Das kreative Team vonHyperbole passt hervorragend zu uns. Gemeinsam werden wir unsere bestehenden IPsmit neuen Formaten ergänzen und cross-medial die Reichweite unseres Contentsvergrößern. Damit verbreitern wir das Wachstumspotenzial vor allem für unserendigitalen Produktionsbereich nachhaltig."Bastian Asdonk, Geschäftsführer von Hyperbole Medien ergänzt: "Wir hätten uns