VHV Gruppe mit starkem Geschäftsjahr 2021

Hannover (ots) -



Die VHV Gruppe hat das Geschäftsjahr 2021 nach einem sehr positiven

Geschäftsverlauf erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen konnte bei allen

relevanten Kennziffern zum Teil deutlich zulegen. Die VHV Gruppe erreichte 2021

trotz erheblicher Herausforderungen infolge der Pandemie sowie Belastungen durch

Großschäden ein Konzernergebnis von 291 Millionen Euro (Vj.: 183 Mio.) nach

substanzstärkenden Maßnahmen in Höhe von 51 Millionen Euro. Zugleich konnte die

VHV Gruppe ihre Vertragszahlen und Bruttobeiträge auf Konzernebene sowie in

ihren beiden Kerngeschäftsfeldern, dem Leben- und Kompositgeschäft, weiter

steigern. In beiden Bereichen hat das Unternehmen wichtige Zwischenziele in

seiner dynamischen Transformation hin zu einem digitalen

Versicherungsunternehmen erreicht.