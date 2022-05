"Der Weg zu höheren [Aktien-]Kursen hängt wirklich davon ab, ob man in der Lage ist, die makroökonomischen Nachrichten außer Acht zu lassen und sich auf die Tatsache zu konzentrieren, dass man immer noch ein mittleres bis hohes, einstelliges Gewinnwachstum haben wird", zitiert CNBC den Senior Managing Director.

Sein Jahresendziel für den S&P 500 liegt bei 4.800 Punkten. Das entspricht einem Sprung von über 18 Prozent gegenüber dem Börsenschluss am Donnerstag. Emanuel vertritt die Ansicht, dass ein Großteil der Marktverluste von Kleinanlegern verursacht wurde, die zu stark in Wachstumsaktien investiert waren, insbesondere in Big Tech.

"Die Hausse stützt sich im Wesentlichen darauf, dass die öffentlichen Verkäufe dieser Aktien zurückgegangen sind", sagte er.

Emanuel zufolge werden Privatanleger wieder in Aktien investieren, wenn sie feststellen, dass die Erwerbstätigenquote hoch bleibt und die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat. Er geht davon aus, dass dies noch in diesem Sommer der Fall sein wird.

"Wenn sich die Dinge abschwächen, wird das ein günstigeres Umfeld für die Aktienmärkte sein", so Emanuel. Er ist besonders optimistisch in Bezug auf das Gesundheitswesen und sieht ein solides Aufwärtspotenzial für langfristige Anleger. Außerdem ist er in Finanzwerten und Industrietiteln übergewichtet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion