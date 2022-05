Ein riesiges Land, das nur von rund knapp 26 Millionen Einwohnern bewohnt wird. Im Gegensatz zu China, Japan, Indien und Südkorea wirkt die Bevölkerung von Australien fast lächerlich gering, doch trotzdem stellt das Land die fünftgrößte Volkswirtschaft im Asien-Pazifik-Raum. Durch zahlreiche Freihandelsabkommen ist Australien eng mit der Region vernetzt, doch auch der weltweite Handel der australischen Wirtschaft ist eindrucksvoll. Dadurch hat sich Australien auf der Welt als wichtige Wirtschafts- und Industrienation etabliert. Und das hat man in Down Under vor allem einer Branche zu verdanken: dem Bergbau.