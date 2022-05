Im April 2019 wurden sechs Projekte, darunter die Shimao-Ruinen, in Chinas Vorschlagsliste für Welterbestätten aufgenommen. Darüber hinaus wurde die neolithische Stadt Shimao im Dezember 2020 von der US-amerikanischen Zeitschrift Archaeology in die Liste der zehn wichtigsten archäologischen Funde des vergangenen Jahrzehnts aufgenommen.

Die Fundstätte von Shimao gilt als eine der wichtigsten prähistorischen archäologischen Entdeckungen in China in diesem Jahrhundert. Sein akademischer Wert ist im In- und Ausland anerkannt.

Die 4 Millionen Quadratmeter große verlorene Stadt aus dem Jahr 2.300 v. Chr. befindet sich am Rande der Muus-Wüste in der Stadt Gaojiabao, Shenmu City.

PEKING, 25. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Ein neues Buch, das in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi veröffentlicht wurde, hat wichtige archäologische Entdeckungen in Chinas Shimao-Ruinen offenbart.

