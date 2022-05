Gold arbeitet an erster Erholungsbewegung!

Goldpreis: Lage besser als die Stimmung

Die Stimmung unter vielen Goldanlegern ist aber dennoch nicht einmal halb so gut wie vor einem Jahr. Obwohl die Goldkonzerne Geld drucken, fast durchweg starke Bilanzen haben, Aktien zurückkaufen und Dividenden ausschütten, hebt das nicht die Stimmung. Zu nah ist noch die jüngste Rallyse vom März im Kopf, als Gold schon fast am Allzeithoch in US-Dollar notierte. Seither gingen gut 200 Dollar an Wert je Unze verloren. Doch dieser Abwärtstrend scheint nun gebrochen. Denn zum einen hat sich Gold in einem Schwung von seinem Tief um 1.800 Dollar erholt. Zum anderen ringt die Notiz bereits wieder mit der wichtigen Marke um 1.860/1.865 US-Dollar. Dabei hilft, dass die Dollar-Rallye dank der bevorstehenden Zinswende bei der Europäischen Zentralbank wohl ihr Ende gesehen hat. Die Unsicherheitsfaktoren – der Krieg, die Lieferkette, die Konjunktursorgen, steigende Zinsen – bleiben aber. Und somit könnte Gold nun weiter seinen Status als sicherer Hafen ausspielen, auch wenn es die Stimmung derzeit nicht hergibt.

Goldaktien (noch) wenig gefragt

Besonders deutlich wird die schlechte Stimmung in der Reihe der Gold-Developer. Wenn die Investoren schon wenig Freude an profitablen Goldminern haben, dann haben sie keine Lust auf diese mit mehr Risiko und mehr Chance verbundene Klasse der nachrückenden Unternehmen im Goldmarkt. So stürzte die Aktie von Maritime Resources beispielsweise mitdem Goldpreis deutlich ab, wobei ein US-Fonds die vergangenen Wochen zum Ausstieg nutzte. Dabei verlor das Papier mehr als ein Drittel ihres Wertes, ohne das es kursbewegende Nachrichten gegeben hatte. Maritime bereitet gerade den Bau seiner ersten Goldmine auf dem Hammerdown-Projekt in Neufundland vor. Man hat also schon lange die Phase des größten Risikos hinter sich. Der Produktionsstart soll um den Jahreswechsel erfolgen (siehe hier). Dann dürfte man den aktuellen Börsenwert von rund 40 Mio. CAD als schlechten Schwerz wahrnehmen.