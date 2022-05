Preisregen für Weltneuheit bow® - Innovations- und Designpreis für Einlagenkonzept von medi (FOTO)

Bayreuth (ots) - Der Hilfsmittelhersteller medi präsentierte im November 2021

eine Weltneuheit: das Einlagenkonzept bow*. Dieses wurde am 24. Mai in Berlin

mit dem German Innovation Award 2022 ausgezeichnet. Die einzigartige

orthopädische Einlage erhielt den Preis in der Kategorie #W2 Excellence in

Business to Business - Medical Technologies. Bereits im April bekam medi für die

bow den iF Design Award 2022 in der Disziplin "Produkt", Kategorie "Medicine /

Health".



Die Einlage bow ahmt ein natürliches Prinzip nach, das als

"Windlass-Mechanismus" bekannt ist: In der Bewegung spannt sie einen dynamischen

Bogen unter dem Fuß auf wie die Konstruktion der Knochen und Sehnen im gesunden

Fuß. Diese neue Einlagenfunktion, von der vor allem Anwender mit der häufigen

Fußfehlstellung Knick-Senkfuß profitieren können, überzeugte die Jury des German

Innovation Awards. Bisherige orthopädische Einlagen nutzen den

Windlass-Mechanismus nicht.