Das stärkste IPO-Jahr seit 2000 hat dabei ein großes Highlight erlebt, welches mit einem echten Kryptorausch einherging. Der Börsengang von Coinbase (ISIN: US19260Q1076) war mit Spannung erwartet worden. Mit 100 Milliarden Dollar war die Krypto-Handelsplattform beim Startschuss mehr wert als jeder andere Börsenbetreiber. Zum Vergleich: Die New Yorker Börse kommt durch Betreiber Intercontinental Exchange auf eine Marktkapitalisierung von rund 66 Milliarden Dollar. Mit CoinAnalyst (ISIN: CA19260U1084) feierte auch noch ein weiteres ambitioniertes Unternehmen im Kryptosektor den eigenen Börsengang. Ein echtes Krypto-Jahr an der Börse, kann man also sagen.

Der Techsektor dominiert bei den Börsen-Newcomern 2021

Unterdessen dominierte der Techsektor ohnehin bei den Börsengängen im Jahr 2021. Insgesamt gingen mehr als 400 Technologieunternehmen an die Börse. Künstliche Intelligenz und Big Data standen dabei im Mittelpunkt. Auch auffallend viele innovative Plattformen sind unter den ambitioniertesten Börsen-Newcomern des Jahres gewesen.

CoinAnalyst (ISIN: CA19260U1084): Das deutsch-kanadische Unternehmen wurde im Jahr 2018 gegründet und fand schon drei Jahre später den Weg an die Börse. Es verfügt über eine Analyseplattform, welche die Trends von künstlicher Intelligenz und Big Data kombiniert. Investoren können auf ein benutzerdefiniertes Dashboard zurückgreifen, welches Echtzeitdaten zum boomenden Krypto-Markt liefert. Die Plattform von CoinAnalyst liefert Prognosen, Analysten und Handelssignale für mehr als 300 der wichtigsten digitalen Assets. Der Start an der Börse verlief geschmeidig, mittlerweile können Wertpapiere des Konzerns in Deutschland in Berlin, Frankfurt und München gehandelt werden.