BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke möchte beim G7-Treffen der Klima- und Energieminister an gemeinsamen Lösungen für globale Krisen arbeiten. "Die existenziellen Krisen unserer Zeit machen trotz des grausamen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine keine Pause. Sie verschärfen sich mit jedem Tag des Zögerns", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Damit die Menschheit eine gute Zukunft hat, müssten drei Krisen bekämpft werden: "Die Klimakrise, das massenhafte Artenaussterben und die Verschmutzungskrise."

"Das wichtigste Signal, das von dem heute in Berlin beginnenden G7-Treffen ausgehen soll, ist: Wir gehen die globalen Krisen gemeinsam an, wir handeln als starke Partner Hand in Hand", so Lemke.

Die Klima- und Energieminister der sieben führenden Industriestaaten (G7) beraten ab Mittwoch in Berlin über Maßnahmen zur Bekämpfung von Klima- und Umweltkrisen. Das Treffen beginnt offiziell am Abend mit einem Empfang der bereits angereisten Minister und Ministerinnen, zu dem neben Umweltministerin Lemke auch Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) einlädt./ddb/DP/eas