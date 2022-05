Die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern präsentiert ab Sommer den Hohe Tauern Panorama Trail mit 275 km Wandergenuss

Mittersill (ots) - "Auf Augenhöhe mit Österreichs höchsten Bergen" - am "Hohe

Tauern Panorama Trail" in 17 Etappen von den Krimmler Wasserfällen bis ins Tal

der Almen.



Der "Hohe Tauern Panorama Trail" ist ab Sommer 2022 das Weitwander-Erlebnis der

Extraklasse in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern. Im Rahmen von 17

Tagesetappen legen nun Wanderer vom Startpunkt am Fuße der Krimmler Wasserfälle

bis ins Tal der Almen nach Hüttschlag im Großarltal 275 Kilometer und 14.000

Höhenmeter zurück. Somit konnte der "Hohe Tauern Panorama Trail", der 2021 mit

10 Etappen eröffnet wurde, um weitere 7 Etappen erweitert werden. Übernachtet

wird wechselweise im Tal oder auf den Bergen. Der Trail führt quer durch die

Nationalparkregion Hohe Tauern und eröffnet atemberaubende Ausblicke auf die

höchsten Berge Österreichs. Die Nutzung von Bergbahnen oder praktischen

Shuttle-Diensten an den Etappenzielen sowie ein buchbarer Gepäcktransfer bieten

höchsten Komfort. Auf dem Weg liegen Naturschauspiele, sehenswerte

Ausstellungen, gepflegte Nationalpark-Orte und attraktive Ausflugsziele.