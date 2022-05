Bitcoin – das moderne Gold oder die Knappheit von „Nichts“?

Immer wieder wird der Bitcoin mit Gold verglichen. Gold hat es geschafft, langfristig den Eigentümer vor Kaufkraftverlusten zu schützen und in schwierigen Phasen als Versicherung des Vermögens zu dienen. Hier stellt sich die Frage, ob auch der Bitcoin aufgrund seiner Eigenschaften in der Lage ist, die steigende Inflation abzufedern und bei geopolitischen Risiken Stabilität in das Gesamtvermögen zu bringen. Wir stellen die Analyse von Leopold Zellwecker, steinbeis & häcker vermögensverwaltung für die Südseiten der Börse München vor. Dort handeln Sie zahlreiche Krypto-ETPs einfach und kostengünstig. Ein Angebot der gelisteten Krypto-ETPs finden Sie hier

Die Entstehung des Bitcoins

Bereits 1992 verfasste Timothy C. May das kryptoanarische Manifest. Menschen sollen in absoluter Anonymität miteinander kommunizieren können. Durch ein sogenanntes Re-Routing verschlüsselter und fälschungssicherer Pakete mit kryptografischen Protokollen kann die Interaktion zweier Parteien nicht nachvollzogen werden. In den folgenden Jahren gab es verschiedene Projekte, eine digitale Währung zu erschaffen. Mit dieser sollten, ähnlich einer Bargeldzahlung, anonyme Zahlungen getätigt werden können. Anfang 2009 gelang es dem bis dato unbekannten Programmierer Satoshi Nakamoto die erste Version der Bitcoinsoftware zu programmieren. Nachdem er die ersten Bitcoins erzeugt hatte, gab er die Software auf einer Open Source Plattform frei. Das Geld sollte durch feste Regeln und mathematische Formeln die Nutzer überzeugen, während der Wert des sogenannten Fiat Geldes auf dem Vertrauen in die entsprechenden Notenbanken und Politik beruht. Ein Vertrauen, das während der Finanzkrise 2008/2009 bei einem Großteil der Bevölkerung stark verloren ging. Der Bitcoin hingegen ist eine demokratische Währung, welche keinen Interventionen der Notenbanken und Regierungen ausgesetzt ist. Der Wert eines Bitcoins entsteht hauptsächlich durch Angebot und Nachfrage.

Es handelt sich hier um eine digitale Währung, die elektronisch geschaffen und verwahrt wird. Anders als Fiat-Währungen, wie Euro oder US-Dollar, werden Bitcoins nicht physisch gedruckt oder von Zentralbanken erzeugt, sondern dezentral von vielen Menschen weltweit durch das Lösen von komplexen Rechenprozessen mit Computerleistung geschürft.