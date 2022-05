XORTX präsentiert bei H. C. Wainwright Global Investment Conference 2022

Calgary (Alberta), 25 Mai 2022. XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX, TSX-V: XRTX, Frankfurt: ANU), ein Pharmaunternehmen in der klinischen Phase, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen gerichtet ist, freut sich, seine Teilnahme an der H. C. Wainwright Global Investment Conference 2022 bekannt zu geben, einer sowohl persönlichen als auch virtuellen Konferenz, die vom 23. bis 26. Mai 2022 stattfindet. Dr. Allen Davidoff, CEO von XORTX, stellte ein Update hinsichtlich des Unternehmens sowie einen Überblick über die Fortschritte und geplanten Aktivitäten des Unternehmens bereit.