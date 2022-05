Die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining sieht sich seit Mitte April einer neuen Korrekturwelle ausgesetzt. Dieser ging der erfolglose Versuch der Aktie voraus, den Widerstand bei 7,3 US-Dollar zu überspringen.

Das aktuelle Handelsgeschehen spielt sich nunmehr auf einem deutlich niedrigeren Kursniveau ab. Zuletzt geriet der Unterstützungsbereich um 4,0 US-Dollar in den Fokus.



Unter fundamentalen Aspekten waren die vor knapp zwei Wochen (10.05.) veröffentlichten Quartalsergebnisse des Unternehmens von Belang.

Wir vergleichen die aktuellen Ergebnisse des 1. Quartals 2022 mit den Zahlen des 4. Quartals 2021. Hecla Mining erzielte im aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 186,499 Mio. US-Dollar; nach 185,078 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2021. Unterm Strich verblieb im 1. Quartal 2022 ein Gewinn in Höhe von 4,015 Mio. US-Dollar; nach 11,737 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2021. Das adjustierte EBITDA belief sich in Q1 / 2022 auf 58,199 Mio. US-Dollar; nach 58,249 Mio. US-Dollar im Vorquartal. Der free cash flow war ebenfalls positiv und wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 16,431 Mio. US-Dollar angegeben; nach 24,517 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2021. Während die Silberproduktion im aktuellen Berichtszeitraum leicht auf 3,324 Mio. Unzen gesteigert werden konnte (Q4 / 2021: 3,226 Mio. Unzen) ging die Goldproduktion etwas deutlicher zurück und belief sich im 1. Quartal auf 41.642 Unzen, nach 47.977 Unzen in Q4 / 2021.

Der Markt reagierte enttäuscht auf die Zahlen. Die Aktie tauchte in Richtung 4 US-Dollar ab. Mit Mühe konnte eine weitere Ausdehnung der Bewegung verhindert werden. Aktuell ist allerdings eine leichte Erholung zu beobachten. Um dieser Erholung mehr Relevanz zu verleihen, muss Hecla Mining nun nachhaltig über die 5 US-Dollar vorstoßen.