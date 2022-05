„Für IoT-Anwendungen müssen Nachrichtenprotokolle leichtgewichtig sein, da IoT-Geräte in der Regel nur über begrenzte Ressourcen verfügen. Leider sind die bestehenden Transport- und Sicherheitsprotokolle - nämlich TCP/TLS und UDP/DTLS - in Bezug auf Verbindungs-Overhead, Latenz und Verbindungsmigration bei IoT-Anwendungen unzureichend.

STOCKHOLM, 25. Mai 2022 /PRNewswire/ -- EMQ, ein Anbieter von Open-Source-IoT-Dateninfrastruktur-Software und Schöpfer der am besten skalierbaren MQTT-basierten IoT-Messaging-Plattform, nahm vom 19. bis 20. Mai 2022 an der Code BEAM Europe Conference in Stockholm teil.

EMQ nimmt an der Code BEAM Europe-Konferenz 2022 in Stockholm teil

