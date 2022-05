Baukindergeld mit höchster Inanspruchnahme in Brandenburg (FOTO)

Potsdam (ots) - Das Baukindergeld wurde in Ostdeutschland treffsicher und

effektiv in Anspruch genommen. Das ist das Ergebnis der Evaluation, die das

Darmstädter Institut Wohnen und Umwelt (IWU) im Auftrag des Bundesinstituts für

Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) vorgenommen hat. Die zeitlich begrenzte

Förderung hat vor allem Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen beim

erstmaligen Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum unterstützt. Mehr als die

Hälfte (53 Prozent) der geförderten Haushalte verfügt über ein zu versteuerndes

Jahreseinkommen zwischen 30.000 und 60.000 Euro, rund ein Viertel (23 Prozent)

sogar von weniger als 30.000 Euro.



Die regionale Verteilung der Baukindergeldnutzung fällt sehr unterschiedlich

aus. Gemessen an der Anzahl der Gesamthaushalte im jeweiligen Bundesland zeigt

Brandenburg mit 0,6 Prozent die höchste Inanspruchnahme durch Familien mit

minderjährigen Kindern. Die Anzahl der Baukinderhaushalte an Familien liegt hier

auf Länderebene mit 2,8 Prozent ebenfalls hoch. Insbesondere im Umfeld von

Berlin nutzen viele Familie das Baukindergeld für die Wohneigentumsbildung.