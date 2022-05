Große Wiedersehensfreude der Branche auf der HIGH END 2022 (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Wuppertal (ots) - Ob Veranstalter, Ausstellende oder Besucher:innen - die

Stimmen zur HIGH END 2022, die vom 19. bis 22. Mai in München ihr erfolgreiches

Comeback feierte, klingen einstimmig. Nach der pandemiebedingten Zwangspause war

die internationale Audiomesse insbesondere geprägt von mitreißenden Emotionen

und Leidenschaft pur. Sowohl die große Freude über lang vermisste persönliche

Begegnungen als auch die Begeisterung für die zahlreich präsentierten

Innovationen sorgten bei den Ausstellenden und insgesamt 19.767 Besucher:innen

für eine durchweg positive Stimmung in den Hallen und Atrien des MOC.





Mitreißende Atmosphäre auf dem gesamten MessegeländeStefan Dreischärf, Geschäftsführer des Veranstalters HIGH END SOCIETY ServiceGmbH, zeigte sich über den Verlauf der viertägigen Audiomesse ausgesprochenzufrieden. Mit dem gelungenen Neustart konnten die optimistischen Erwartungenmehr als erfüllt werden. "Die HIGH END ist zurück, und wir sind überglücklich,dass sie ein so großer Erfolg gewesen ist", so Dreischärf. "Die Resonanz unsererAusstellenden, aber auch die des Fachpublikums, der Besucher:innen und derPresse war überwältigend". Endlich mal wieder etwas anfassen dürfen, Musik,Klang und Lautstärke mit allen Sinnen genießen oder die Dimensionen derEntwicklungen besser beurteilen zu können - es sind vielfältige Eindrücke, dieder erfahrene Messechef und sein Team im Laufe der Messe unter den Teilnehmendeneingefangen hat.Zuspruch für Erweiterung der FachbesuchertageDie Entscheidung des Veranstalters, den Fokus auf das B2B-Geschäft zu erhöhen,wurde sehr gut angenommen. Zahlreiche Fachbesucher:innen aus 80 Ländern warennach München gereist, um sich den Besuch auf der HIGH END nicht entgehen zulassen. Schließlich gab es für die Branche einiges aufzuholen. IntensiveGespräche führen und Geschäftsabschlüsse face-to-face tätigen - all das hat dieFachwelt vermisst und war in diesem Jahr erstmalig seit Bestehen der Audiomessesogar an zwei B2B-Tagen möglich. Viel Zeit also für die Ausstellenden, um mitihren Kund:innen in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und Geschäfte zumachen. Denn seit der letzten HIGH END, die im Mai 2019 stattfand, hat sich inder Audioindustrie einiges getan. Ob mit neuen Fertigungsmethoden oder demEinsatz neuartiger Materialen, die Hersteller haben die letzten drei Jahre