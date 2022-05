Das dänisch-deutsche Impfstoffunternehmen Bavarian Nordic gab heute die Unterzeichnung eines Liefervertrags mit einem nicht gennannten Land für seinen Pockenimpfstoff bekannt. Die Lieferungen sollen sofort beginnen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. In Europa wird das Pocken-Vakzin unter dem Namen IMVANEX, in den USA unter JYNNEOS und in Kanada unter IMVAMUNE vermarktet.