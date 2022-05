Amazon eröffnet erstes Mode-Ladengeschäft

Der Konzern betreibt unter anderem kleinere Ketten für Lebensmittel und andere Produkte. Außerdem gehört Amazon die Supermarktkette Whole Foods. Laut US-Medien plant das Unternehmen auch größere Ladengeschäfte im Stil von Kaufhäusern, um sein Produktangebot noch stärker auch außerhalb des Internets zu platzieren./hbr/DP/stw

SEATTLE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Online-Versandhändler Amazon macht US-Kaufhausketten wie Macy's mit seinem ersten Ladengeschäft für Kleidung Konkurrenz. Am Mittwoch eröffnete die erste Filiale der Marke "Amazon Style" in einem Einkaufszentrum in der Nähe von Los Angeles. Nach dem Internet-Shopping-Boom in der Corona-Pandemie setzt der Konzern damit auf eine Rückkehr zum klassischen Einzelhandel.

