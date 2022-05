Am 2. Juni 2022 werden IT-Sicherheitsexperten beim ersten Silicon Security Day Austria Wege zeigen, wie sich mit Künstlicher Intelligenz wichtige Daten schützen und Sicherheitsrisiken identifizieren lassen.

Experten von Schoeller und ONTEC erläutern Nutzen von KI im Bereich IT-Sicherheit

Wenn Sie sich zu einer Teilnahme am Silicon Security Day Austria entschließen, dann werden die vier Hauptredner, alle ausgewiesene Experten im Bereich IT-Sicherheit, im Rahmen des Silicon Security Days erläutern, wie man Daten am besten schützt und wie Algorithmen dabei helfen können. Zudem wird die Frage beantwortet, wie sich Sicherheitsvorfälle durch KI erkennen lassen. Außerdem können Sie eine Logfile Analyse durch KI im Rahmen einer Live-Demo verfolgen.



Die Mitglieder des Experten-Teams, die Ihnen bei diesem als Webinar organisierten Silicon Security Day Austria als Keynote-Speaker alles Wissenswerte rund um das Thema KI im Bereich IT-Sicherheit vermitteln, sind DI. Wilhelm Demuth (Senior Security Analyst, Schoeller Network Control), Mag. Peter Rogy (Key Account Manager, Schoeller Network Control), Dr.-Ing. Tobias Eljasik-Swoboda (Lead Architect Artical Intelligence, ONTEC) sowie Priv.-Doz. Dr. Andreas Trügler (Deputy Head Data Security Research, Know-Center).



Die Vorträge der Keynote-Speaker werden unter dem Titel „Trustworthy AI – Daten schützen und erklärbare Algorithmen“ beispielsweise der Frage nachgehen, warum KI in der Security von Vorteil ist. Unter der Überschrift „Sicherheitsvorfälle erkennen durch Einsatz künstlicher Intelligenz“ geht es um die sogenannten Logfiledaten, ihre Analyse und den daraus entstehenden Nutzen hinsichtlich sicherheitsrelevanter Ereignisse. Im letzten Beitrag wird Ihnen dann im Rahmen des Vortrags mit dem Titel „Logfile Analyse mit künstlicher Intelligenz – Live Demo“ eine Lösung hinsichtlich der Frage, was KI tatsächlich erkennen kann, präsentiert.



KI und ihre Bedeutung bei der Erhöhung der IT-Sicherheit

Die künstliche Intelligenz gewinnt in sämtlichen Lebensbereichen zunehmend an Bedeutung. Vor allem aber ihr Beitrag für eine größere Sicherheit von IT- Systemen und für eine verbesserte Sicherheit von KI-Systemen selbst darf nicht unterschätzt werden. KI trägt letztlich dazu bei, dass nicht nur die Bevölkerung, sondern auch Unternehmen aller Branchen, Institutionen und Behörden und sogar die Politik von den Vorteilen der Digitalisierung profitieren.



Auf KI basierende Systeme werden in der Zukunft eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der IT-Sicherheit spielen. Maschinelles Lernen lässt sich z. B. einsetzen, um die Fähigkeiten von Angriffserkennungssystemen zu erweitern. Zudem ist maschinelles Lernen in der Lage, normale von verdächtigen Aktivitäten in Netzwerken zu unterscheiden. Durch KI-basierte Systeme erhalten Fachkräfte für IT-Sicherheit sehr wirkungsvolle Unterstützung. So lassen sich zumindest kurzfristig die Auswirkungen des augenblicklich herrschenden Fachkräftemangels im Bereich IT-Sicherheit kompensieren.



Neue Handlungsfelder durch KI in der IT-Sicherheit

Die Beiträge beim Silicon Security Day Austria zeigen, dass sich mit Blick auf die neue Dynamik, mit der moderne KI-basierte Systeme die IT-Sicherheit beeinflussen, neue und unterschiedliche Handlungsfelder ergeben. Diese beinhalten nicht nur die Unterstützung von KMUs (kleinere und mittlere Unternehmen), sondern auch den Aufbau der notwendigen Kompetenz bei den Themen KI und IT-Sicherheit sowie die Entwicklung und das Design der KI-Systeme selbst. Die Nutzung von KI für den Bereich IT-Sicherheit wirft viele Fragen auf, viele von ihnen werden auf dem Silicon Security Day Austria am 2. Juni 2022 beantwortet.

