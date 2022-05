MÜNCHEN, 25. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die Trendstudie „Vertriebsstrategien 2022 – was braucht moderner, digitaler und flexibler Sales heute?" von Techconsult im Auftrag von Highspot zeigt, worauf deutschsprachige Unternehmen jetzt ihre Vertriebsstrategien ausrichten. Prozessoptimierung stellt für 24,5 % der Befragten ein strategisches Kernziel dar. Die Verantwortlichen aus dem Vertrieb selbst nennen dies noch häufiger (33,1 %) als Leitende aus anderen Bereichen.

Strategie, Daten, Training: Das sind aktuelle Herausforderungen für den Vertrieb

Zu den größten Herausforderungen zählt jetzt für 34,7 % der Befragten, den erhöhten Kunden- anforderungen an Verkaufsgespräche gerecht zu werden. Will der Vertrieb in Verkaufsgesprächen punkten, braucht er Informationen. Entscheidend ist daher das Ableiten von vertrieblichen Maßnahmen aus bestehenden Daten. 28,2 % der Umfrageteilnehmer sehen unter anderem hier Hürden.

Rund ein Viertel der Unternehmen ringt mit einer konsequenten Umsetzung ihrer Vertriebsstrategien.

Darüber hinaus sind Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg, dass die Sales-Teams die passenden Verkaufsmaterialien nicht schnell genug zur Hand haben (24,2 %) oder das Finden und Organisieren verkaufsentscheidender, digitaler Unterlagen zu lange dauert (21,8 %). Hier schließen Sales- Enablement-Plattformen, die alle Informationen und Best Practices in Echtzeit vernetzen und so wertvolle Arbeitszeit sparen, eine Lücke.

Ein weiteres Problem ist das Onboarding und Training neuer Vertriebsmitarbeiter, sagt über ein Viertel der Studienteilnehmer. An dieser Stelle leisten intuitive, moderne Sales Enablement-Lösungen einen wertvollen Beitrag als Know-how-Wiki und Trainingstool in dem Format, in dem auch alle anderen Vertriebsunterlagen vorgehalten werden.

Technologien für den erfolgreichen Vertrieb

In einem Großteil der Unternehmen optimieren digitale Plattformen bereits den Vertriebsprozess. Über die Hälfte der Befragten hat dazu Customer Relationship Management (CRM)-Systeme im Einsatz. Mehr als ein Viertel nutzt darüber hinaus mindestens eine weitere Plattform. Mit professionellen Vertriebstools setzen Kunden Sales-Strategien in Initiativen um, die ihre Vertriebsteams messbar ausführen. Eine Sales-Enablement-Plattform etwa unterstützt dezidiert den Vertrieb und fördert aktives, erfolgreiches Verkaufen.