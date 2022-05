Blockmate startet Blockchain-IoT-Plattform Hivello und Webinar-Anmeldung

London und Amsterdam, 25. Mai 2022. Blockmate Ventures Inc. (TSX-V: MATE, FWB: 8MH1) („Blockmate“' oder das „Unternehmen“) gibt den Start von Hivello bekannt, einem Spezialisten in der Entwicklung von Blockchain-Internet-der-Dinge- (IoT“)-Infrastruktur, das sich zu 100% in Besitz des Unternehmens befindet. Die erste Blockchain, die mit Hivello verbunden wird, ist Helium, das die Konnektivität zu einem dezentralen IoT-Netzwerk herstellt, das die Teilnehmer innerhalb des Netzwerks belohnt.

Durch den Beitritt zum Hivello-Netzwerk können Privatpersonen und Immobilieneigentümer ein passives Einkommen generieren, indem sie einen Hivello-Hotspot in ihren Räumlichkeiten hosten – ähnlich wie ein Hausbesitzer, der sein Zimmer auf Airbnb vermietet.

Das IoT-Blockchain-Netzwerk Helium ist weltweit in Betrieb – unabhängig von Mobilfunkanbietern und mit geringerem Stromverbrauch. Es verfügt über mehr als 800.000 angeschlossene Hotspots, die Daten von IoT-Geräten über das LoRaWan-Protokoll des Netzwerks an die Cloud übertragen, und umfasst Kunden wie Sales Force und Lime, die das Netzwerk nutzen.

Mithilfe eines eigenen Algorithmus ist Hivello in der Lage, die Ertragskapazität eines jeden Hotspots innerhalb des Netzwerks zu maximieren, indem es Standortanalysen durchführt, die auf Datenwissenschaft, Funkfrequenzanalyse und jahrelanger Teamerfahrung basieren. Auf diese Weise können potenzielle Standorte innerhalb von Minuten – nicht Stunden oder Tagen – geprüft werden.

Anerkannte Teilnehmer des Hivello-Netzwerks erhalten anschließend ein eigens für ihren Standorttyp entwickeltes Paket, das den besten Hotspot mit der besten Antenne und dem besten Zubehör anhand der IoT-Aktivität des geografischen Standorts enthält.

Beispiele für B2B- und B2C-Markteinführungen





Hivello wurde von Andrew Smith mitbegründet, der eine Erfahrung von über 15 Jahren mit Online-, Mobil- und FinTech-Unternehmen vorweisen kann. Unmittelbar vor der Mitbegründung von Hivello war Andrew Smith Mitbegründer des Kryptowährungszahlungs- und RegTech-Unternehmens Banxa Holdings Inc. (TSX-V: BNXA) im Jahr 2014, wo er als Director of European Operations fungierte, ehe er Anfang 2022 Hivello mitbegründete.

Der Vertreter der Mobilfunkbranche GSMA schätzt, dass bis 2025 weltweit über 24,6 Milliarden IoT-Geräte angeschlossen sein werden.

Dom Carosa, CEO und President von Blockmate, sagte: „Wir freuen uns, mit Hivello das erste Unternehmen zu gründen, das seit dem Abschluss der Übernahme von Blockchain World im März 2022 zum Portfolio von Blockmate zählt. Hivello ist das erste Unternehmen von vielen, da Blockmate sein Ökosystem von Blockchain-Projekten ausbaut, die durch den Zugang zu den Ressourcen von Blockmate in der Monetarisierung vorangetrieben werden können. Wir freuen uns darauf, eng mit Andrew und dem Team von Hivello zusammenzuarbeiten, während sie das Hivello-Netzwerk von Hotspots in allen Teilen der Welt ausbauen.“

Informationsveranstaltung für Investoren von Blockmate Ventures und Hivello

Am Donnerstag, den 2. Juni 2022, 11 Uhr EST (17 Uhr MEZ), wird Blockmate Ventures eine spezielle Informationsveranstaltung für Investoren abhalten, um Investoren eine Präsentation über das Geschäft von Blockmate bereitzustellen.

Die Informationsveranstaltung wird ein Update von Dom Carosa, CEO und President von Blockmate, beinhalten, der auch von Andrew Smith, CEO und Co-Founder von Hivello, begleitet wird.

Zu den Themen der Präsentation zählt Folgendes:

- Blockchain-Inkubationsvision und Erfolgsbilanz der Projekte von Blockmate

- Hivello-Ertragsmodell und regionale Ziele für IoT-Hotspots

- Aktualisierte Strategie für die Blockmate Beteiligung Midpoint mit Möglichkeiten zur Umsatzmaximierung

- Neue kundenorientierte DeFi- (dezentrale Finanzierungs)-Plattform

Nach der Präsentation werden Herr Carosa und Herr Smith Fragen von anwesenden Investoren und Analysten beantworten.

Investoren sind eingeladen, sich hier zu registrieren: Klicken Sie, um sich zu registrieren

Nach der Registrierung wird ein Link an die registrierte E-Mail-Adresse gesendet, einschließlich Anweisungen zur Teilnahme an der Informationsveranstaltung über einen Computer oder ein intelligentes Gerät mit einer gültigen Internetverbindung.

Blockmate lädt Investoren dazu ein, sich in die Mailingliste des Unternehmens einzutragen, um die neuesten Updates und Branchenanalysen zu erhalten, indem sie sich hier anmelden: https://www.blockmate.com/subscribe

Über Blockmate Ventures Inc.

Blockmate Ventures ist ein Web3-Inkubator bzw. Unternehmensgründer, dessen Hauptaugenmerk auf Unternehmen gerichtet ist, die die Blockchain-Technologie und Dezentralisierung nutzen, um mehr Nutzen, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit für Dienstleistungen des täglichen Lebens zu bieten. In Zusammenarbeit mit vielversprechenden Gründern können Projekte in der Inkubationsphase vom Ökosystem von Blockmate profitieren, das Technologie, Dienstleistungen, Integrationen, digitale Aktiva und Beratung bietet, um die Inkubation von Projekten in Richtung Monetarisierung zu beschleunigen.

Das Führungsteam von Blockmate Ventures hat von der Dotcom- bis zur Social-Media-Ära erfolgreiche Technologieunternehmen gegründet und sieht in der Web3-Technologie das Vehikel für eine demokratisierte Zukunft. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ein Blockmate werden können: www.blockmate.com.

