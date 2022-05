Netomnia und STL kooperieren bei der Prüfung von programmierbarem FTTx in Live-Netzen

London (ots/PRNewswire) - STL (https://stl.tech/) [NSE:STLTECH], einer der

branchenführenden Integratoren digitaler Netzwerke, gab heute bekannt, dass es

seine programmierbare FTTx (pFTTx) -Softwarelösung mit Netomnia für deren

Live-Netzwerke in Großbritannien testen wird.



STL verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der optischen

Konnektivität und bringt softwaredefinierte Netzwerke über pFTTx in große

Glasfaser-, Mobilfunk- und Unternehmensnetze. Das Unternehmen kündigte kürzlich

die allgemeine Verfügbarkeit von pFTTx an, einer softwaredefinierten, offenen

und disaggregierten Lösung für passive optische Netze (" PON "), die

Glasfasernetze intelligent und flexibel machen soll. pFTTx bietet zentrale

Vorteile wie Skalierbarkeit, erweiterte und detaillierte Telemetrieberichte,

eine offene Community-Anpassung (ONF/BBF/ITU-T), die Einbindung von

Quality-of-Experience-Anwendungen (QoE) von Drittanbietern, die ein besseres

Kundenerlebnis sowie eine schnellere Markteinführung und geringere

Gesamtbetriebskosten ermöglichen. Dieser Software-Stack ist Cloud-nativ

(Kubernetes-Microservices-basiert) und kann auf jeder Cloud-native Computing

Foundation (CNCF)-basierten Telco Edge Cloud-Plattform ausgeführt werden. Die

Lösung unterstützt derzeit sowohl XGS-PON- als auch GPON-Technologien und ist

auf 25G aufrüstbar. Außerdem ist die pFTTx-Lösung von STL zertifiziert und auf

dem VMware Marketplace gelistet.