First Majestic meldet geplanten Verkauf der Silbermine La Guitarra

Vancouver, BC, Kanada - First Majestic Silver Corp. (AG: NYSE; FR: TSX) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic”) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 24. Mai 2022 eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner zu 100 % unternehmenseigenen ehemals aktiven Silbermine La Guitarra im Bergbaubezirk Temascaltepec im Bundesstaat Mexiko (Mexiko) an Sierra Madre Gold & Silver Ltd. („Sierra Madre“) (SM: TSX.V) zu einem Gesamtpreis von 35 Millionen USD unterzeichnet hat (die „Transaktion“). Eine Bedingung für den Abschluss der Transaktion ist, dass Sierra Madre im Rahmen einer Privatplatzierung gleichzeitig mit oder vor dem Abschluss der Transaktion mindestens 10 Millionen CAD einnimmt.

Die Gesamtgegenleistung besteht aus 69.063.076 Aktien von Sierra Madre zu einem angenommenen Preis von 0,65 Dollar pro Sierra Madre-Aktie, was einem Gesamtwert von 35 Millionen USD entspricht. Nach dem Abschluss wird First Majestic auch eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return Royalty) auf die gesamte Mineralproduktion aus den Konzessionen bei La Guitarra gewährt. Die NSR-Lizenzgebühr ist Gegenstand einer Rückkaufoption, wobei Sierra Madre die Hälfte (1 %) für 2 Millionen USD zurückkaufen kann. Der Aktienanteil der Gegenleistung wird bei Abschluss der Transaktion gezahlt.

Nach Abschluss der Transaktion wird First Majestic rund 47 % der ausstehenden Aktien von Sierra Madre halten. Die Aktien sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum sowie vertragliche Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und anderen üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Die Silbermine La Guitarra ist ein ehemaliger Silber- und Goldproduktionsbetrieb, der von First Majestic im August 2018 in den Pflege- und Wartungszustand gestellt wurde. Sierra Madre ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk derzeit auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung der Konzessionsgebiete Tepic und La Tigra in Nayarit (Mexiko) gerichtet ist. Sierra Madre wird von einem erfahrenen Managementteam geleitet, das die Mine La Guitarra zuvor von 2006 bis 2009 betrieben hat und Erfolge bei der Bildung von Vermögenswerten in Mexiko durch die Entdeckung, Weiterentwicklung und Monetarisierung von Projekten vorweisen kann.