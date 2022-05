FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Beobachter verwiesen auf Äußerungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB). Bis zum Nachmittag stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 154,97 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,95 Prozent.

Äußerungen von EZB-Vertretern deuten darauf hin, dass Forderungen nach einem großen Zinsschritt zum Einstieg in die absehbare geldpolitische Wende derzeit wohl keine Mehrheit im EZB-Rat findet. EZB-Direktor Fabio Panetta sprach sich am Mittwoch für eine graduelle Straffung der Geldpolitik aus. Finnlands Notenbankchef Olli Rehn plädierte für einen kleinen Zinsschritt zum Straffungsstart. Die Renditen am Kapitalmarkt gingen daraufhin etwas zurück