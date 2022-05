ERS electronic stellt ProbeSense(TM) vor, ein hochmodernes Messgerät für die automatische Temperaturkalibrierung beim Wafertest

ERS electronic (http://www.ers-gmbh.com/) , der

Branchenführer auf dem Markt für Wärmemanagementlösungen für die

Halbleiterfertigung, hat ein Temperaturkalibrierungsgerät entwickelt, das

automatische und hochpräzise Messungen unter 30 mK im eigentlichen Messbereich

ermöglicht.



Das zum Patent angemeldete Gerät mit dem treffenden Namen ProbeSense(TM)

(http://www.ers-gmbh.com/probesense) besteht aus einem Temperatursensor, der in

der Position der Sondenkarte an der Sonde angebracht ist. Unter Ausnutzung der

XYZ-Bewegungsfähigkeit des Probers kann der Sensor die Temperatur an mehreren

Punkten der Waferoberfläche unter den gleichen Bedingungen wie beim

Wafer-Probing messen. ProbeSense(TM) wird mit Adapterplatten für den Prober

Ihrer Wahl geliefert und ist somit mit allen Wafer-Probern in der

Halbleiterindustrie kompatibel. Im ProbeSense(TM)-Paket enthalten ist auch ein

Temperaturmessgerät, das zusammen mit dem Sensor im mK-Bereich kalibriert wurde.