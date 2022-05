Der Bux gab an der Börse in Budapest erneut deutlich nach und zwar um 3,40 Prozent auf 41 517,26 Zähler. Unter den Standardwerten verloren die Wertpapiere der OTP Bank 4,7 Prozent.

In Prag zeigte sich der PX mit einem kleinen Plus von 0,30 Prozent bei 1312,44 Zählern. Den tschechischen Leitindex stützten vor allem Aufschläge bei CEZ , die sich auf ein Prozent beliefen. Versorgerwerte waren europaweit gefragt.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch mehrheitlich mit Verlusten geschlossen. Der Handelstag stand im Zeichen des jüngsten Sitzungsprotokolls der Federal Reserve, welches am Abend nach Börsenschluss in Europa veröffentlicht wird. Die sogenannten "Minutes" sollen Aufschluss über die weitere Gangart der Fed in puncto geldpolitischer Straffung geben.

