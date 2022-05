Ford tritt First Movers Coalition (FMC) bei und kündigt Kommerzialisierung von CO2-neutralen Technologien an (FOTO)

Dearborn/Michigan (USA)



- Ford setzt seine Kaufkraft im Rahmen der First Movers Coalition (FMC) für neue

saubere Technologien ein

- Als Gründungsmitglied des neuen Aluminiumsektors der Koalition verpflichtet

sich Ford, dass mindestens 10 Prozent seiner Einkäufe von Primäraluminium bis

2030 nahezu keine CO2-Emissionen verursachen werden

- Ford arbeitet daran, bis spätestens 2050 weltweit klimaneutral zu werden.

Dafür baut das Unternehmen Lieferketten für grünen Stahl und umweltschonendes

Aluminium auf, die der freiwilligen Selbstverpflichtung des

Automobilherstellers in Bezug auf Nachhaltigkeit und Menschenrechte gerecht

wird



Am Mittwoch gab die Ford Motor Company bekannt, dass das Unternehmen der First

Movers Coalition (FMC) beitreten wird. Die globale Initiative nutzt die

Wirtschaftskraft und die Lieferketten von Konzernen, um schnellstmöglich Märkte

für innovative saubere Energietechnologien zu skalieren.