AMAZFIT SIGNIERT DIE OFFIZIELLE OUTDOOR-SMARTWATCH FÜR DEN ESCAPE FROM ALCATRAZ TRIATHLON 2022

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Superrobuste und widerstandsfähige

Outdoor-GPS-Smartwatch für Triathlon-Enthusiasten, die das Unmögliche wagen

wollen



Amazfit (https://www.amazfit.com/us) , eine weltweit führende Marke für

intelligente Wearables von Zepp Health (NYSE: ZEPP), ist stolz darauf, zum

offiziellen Outdoor-Smartwatch-Sponsor des Escape from Alcatraz Triathlon (EFAT)

2022 ernannt worden zu sein. Inspiriert vom Markenkern "Up Your Game" ist die

superrobuste und widerstandsfähige Outdoor-Smartwatch-Serie T-Rex von Amazfit

bereit, Triathleten mit den umfassenden Funktionen auszustatten, die sie

brauchen, um sich der spannenden Herausforderung zu stellen.