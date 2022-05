Neuester Bericht von 1.7B Connected Devices zeigt einen Anstieg der vernetzten Autos, Smartwatches und Energiemanagement-Geräte

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Los Angeles (ots/PRNewswire) - CUJO AI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3545265-1&h=607730037&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3545265-1%26h%3D70421979%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cujo.com%252F%26a%3DCUJO%2BAI&a=CUJO+AI) , ein weltweit führender Anbieter von Cybersecurity- und NetworkIntelligence-Lösungen für Internet Service Provider (ISPs), hat heute seinenjährlichen Device Intelligence Report veröffentlicht (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3545265-1&h=2630088046&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3545265-1%26h%3D1908609158%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcujo.com%252Fconnected-consumer-device-statistics-in-north-america-2021-2022%252F%26a%3Dreleased&a=ver%C3%B6ffentlicht) . Die Daten, die von April 2021 bis März 2022gesammelt wurden, zeigen Nutzungsmuster und Trends von 1,7 Milliardenverbundenen Geräten mit dem Internet.In diesem Jahr wurde der Bericht in Zusammenarbeit mit https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3545265-1&h=3815665042&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3545265-1%26h%3D3301778537%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.airties.com%252F%26a%3DAirties&a=Airties , einem führenden Anbieter von ManagedWi-Fi-Lösungen für Betreiber auf der ganzen Welt durchgeführt. Das Unternehmentrug zu dem Bericht bei, indem es seine Erkenntnisse zur WLAN-Nutzung in Europaund Nordamerika zur Verfügung stellte."Die Gerätelandschaft verändert sich auf greifbare Weise, da die Menschen immermehr vernetzte Geräte verwenden", sagt Kimmo Kasslin, VP of ResearchLaboratories, CUJO AI. "Einige dieser Geräte haben bestimmte Risiken für ihreBenutzer, die oft unter dem Radar des durchschnittlichen Verbrauchers fliegen.""Während die Welt mit einem unvermeidlichen Anstieg der Verbraucher-IoT-Geräteund intelligenten Gadgets konfrontiert ist, die weiterhin Lebensräume bevölkern,bietet der Bericht eine detaillierte Bewertung der Landschaft der vernetztenGeräte in den Vereinigten Staaten und Kanada", erklärt Indre Raviv, SVP ofMarketing, CUJO AI. "Basierend auf anonymisierten Daten untersucht der Berichtdie neuesten Trends, Wachstumsfelder und Chancen für Netzwerkdienstleister."Surge Post-Pandemic für mobile GeräteSmartphones sind die häufigsten vernetzten Geräte und erreichen 41% allerverbundenen Geräte im Vergleich zu 38% im Vorjahr, gefolgt von Computern undTablets mit 17,5% bzw. 9%. Seit April 2021 wächst die Smartwatch-Nutzung weiterund ist damit der viertbeliebteste Gerätetyp, wobei Apple den Markt dominiert(91%).Home Entertainment verlagert sich in Richtung Gaming