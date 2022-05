Mit der zweiten Staffel ihrer Corona Studios Originalserie "Free Range Humans" ermutigt die globale Biermarke Corona Menschen dazu, dem Ruf der Natur zu folgen

London (ots/PRNewswire) - Corona finanziert von der Natur inspirierte Projekte,

um Menschen wieder mit der Natur in Verbindung zu bringen



Corona, eine globale Marke von AB InBev, feiert heute den Start der zweiten

Staffel ihrer preisgekrönten Originalserie Free Range Humans: Nature Is Calling

In den vergangenen 200 Jahren ist der Anteil der städtischen Bevölkerungen

weltweit von 2 Prozent auf 50 Prozent* gestiegen (Population Reference Bureau,

2004). Die eklatantesten Beispiele für diesen Urbanisierungstrend sind die

Megastädte, in denen mehr als 10 Millionen Menschen leben, von denen wiederum

mehr als 90 Prozent ihres Lebens in geschlossenen Räumen verbringen, was zu

einer weitgehenden Abkopplung von der Natur führt. Die Pandemie hat dieses

Problem noch verschärft.