GRACENOTE VON NIELSEN FÜHRT DATEN ZU STREAMING-KANÄLEN EIN, UM PLATTFORMEN FÜR DIE ENTDECKUNG VON INHALTEN DABEI ZU HELFEN, DIE SICH AUS DEN STEIGENDEN STREAMING-ZUSCHAUERZAHLEN ERGEBENDEN CHANCEN ZU NUTZEN

Emeryville, Kalif. (ots/PRNewswire) - Neues Datenangebot von Gracenote

vereinfacht die Aggregation von werbefinanziertem Free-TV (FAST) und virtuellen

MVPD-Diensten (vMVPD) und vereinheitlicht die Suche nach linearen Inhalten



Gracenote, der weltweit führende Anbieter von Unterhaltungsmetadaten,

Inhalts-IDs und damit verbundenen Angeboten, gab heute die Einführung von

Gracenote Streaming Channels Data bekannt. Hierdurch werden Plattformen zur

Entdeckung von Inhalten in der Lage sein, Verbraucher besser mit Programmen auf

werbefinanzierten Free-TV-Kanälen (FAST) sowie linearen Kanälen auf virtuellen

MVPD-Diensten (vMVPD) zu verbinden. Durch die Integration dieser neuen Lösung

können Content-Aggregatoren nun noch effektiver als zentrale Anlaufstelle für

Zuschauer fungieren, die sich zunehmend neuen kostenlosen Diensten zuwenden, um

die Inhalte von Premium-Streaming-Diensten zu ergänzen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Streaming Channels Data bietet Content Discovery-Plattformen Zugang zuGracenotes Goldstandard-Datenbank mit Programmplänen für lineareStreaming-Kanäle. Jede Ausstrahlung enthält eine Gracenote-ID sowienormalisierte Kanal- und Programm-Metadaten, die mit Bildern, Beschreibungen undInformationen zu Prominenten angereichert sind. Der reichhaltige Datensatzverbessert die Auffindbarkeit von Inhalten und ermöglicht personalisierteProgrammempfehlungen über verschiedene Dienste hinweg, was letztlich dasNutzererlebnis verbessert.Laut The Gauge, der von Nielsen erstellten Momentaufnahme des gesamtenmonatlichen Fernsehkonsums, erreichte Streaming im April 2022 einen weiterenRekordanteil am gesamten Fernsehkonsum in den USA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3545846-1&h=3154335231&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3545846-1%26h%3D2268425368%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nielsen.com%252Fus%252Fen%252Finsights%252Farticle%252F2022%252Fstreaming-climbs-to-new-heights-again-in-april-despite-a-dip-in-total-tv-viewing%252F%26a%3Dstreaming%2Breached%2Banother%2Brecord%2Bhigh%2Bin%2Bterms%2Bof%2Btotal%2BUS%2BTV%2Bviewing%2Bin%2BApril%2B2022&a=erreichte+Streaming+im+April+2022+einen+weiteren+Rekordanteil+am+gesamten+Fernsehkonsum+in+den+USA) mit einem Nutzungsanteil von 30,4 %.Generell haben die Amerikaner laut Nielsens State of Play-Bericht (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3545846-1&h=3846895395&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3545846-1%26h%3D3772793768%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nielsen.com%252Fus%252Fen%252Fpress-releases%252F2022%252Fnielsens-state-of