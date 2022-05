NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Amokschützen in den USA:

"Im Jahr 1791 wurde Amerika ein kleiner Zusatz in der Verfassung verankert, der bis heute sicherstellt, dass Schusswaffen dort leichter zu erwerben sind als eine Flasche Schnaps. Der zweite Verfassungszusatz stammt aus einer Zeit, in der eine Schusswaffe nach dem Abfeuern einer Kugel einigermaßen aufwendig neu geladen werden musste. Heute kann ein US-Teenager im Supermarkt eine Waffe erwerben, mit der er binnen Minuten hunderte Schuss abfeuern kann. Wie kann jemand, der bei klarem Verstand ist, annehmen, solch eine Waffe wäre für die Selbstverteidigung konzipiert? Und was tut die National Rifle Association? Beharrt auf ihrem Standpunkt, dass nicht Waffen Menschen töten, sondern Menschen Menschen töten. Und lädt ab Donnerstag zu einer großen Waffenmesse nach Houston ein."