"Es gab immer wieder Vorstöße von demokratischen Präsidenten. Etwa von US-Präsident Barack Obama, der nach einem Amoklauf im Jahr 2012 weinend in einer Rede versprach, für strengere Waffengesetze zu kämpfen. Doch auch er blieb erfolglos, weil die Republikaner gegen eine Änderung der Waffengesetze stimmten. Sie ist unvorstellbar mächtig, die Waffenlobby NRA mit ihren etwa fünf Millionen Mitgliedern. Sie unterstützte etwa den Wahlkampf von Donald Trump mit umgerechnet rund 27 Millionen Euro. Auch Präsident Joe Biden kennt die politischen Strukturen. Man darf die Prognose wagen, dass sich auch diesmal nichts ändern wird."/yyzz/DP/he

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Amoklauf in Texas:

Pressestimme 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Amoklauf in Texas

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer