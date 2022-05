Babel Finance schließt Serie-B-Finanzierungsrunde über 80 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 2 Milliarden US-Dollar ab

HONGKONG, 26. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Babel Finance , der weltweit führende Anbieter von Krypto-Finanzdienstleistungen für Großkunden, gab den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 80 Millionen US-Dollar mit einer Bewertung von 2 Milliarden US-Dollar bekannt. Zu den Hauptinvestoren dieser Runde gehören Jeneration Capital und 10T Holdings sowie die bestehenden Aktionäre Dragonfly Capital und BAI Capital. Zu den weiteren Investoren gehören Circle Ventures und eine Reihe von Family Offices aus dem asiatisch-pazifischen Raum.

Die jüngste Finanzierungsrunde katapultiert Babel Finance in die Riege der weltweit wertvollsten Krypto-Finanzdienstleistungsunternehmen im institutionellen Dienstleistungssektor

Babel Finance ist einer der größten Anbieter von Dienstleistungen für Institutionen auf den Krypto-Finanzmärkten. Das Unternehmen beschränkt sein Geschäft auf BTC, ETH und Stablecoins und bedient einen ausgewählten Kundenkreis von etwa 500 Kunden. Ende 2021 hatte das Unternehmen einen ausstehenden Kreditsaldo von mehr als 3 Milliarden US-Dollar, ein durchschnittliches monatliches Handelsvolumen von 800 Millionen US-Dollar bei Derivaten und strukturierte und handelte mehr als 20 Milliarden US-Dollar bei Optionsprodukten.

Die Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind die Krypto-Kreditvergabe und der Krypto-Handel, wobei der Schwerpunkt auf der Betreuung institutioneller Kunden liegt, darunter Krypto-Institutionen, traditionelle Finanzinstitute wie Banken und Investmentfonds sowie sehr vermögende akkreditierte Investoren und Family Offices. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat sich Babel Finance der Entwicklung der Infrastruktur für Krypto-Finanzdienstleistungen verschrieben und ist zu einem wichtigen Teilnehmer und Gestalter des Krypto-Finanzzinsmarktes und des Derivatehandelsmarktes geworden.

„Der Krypto-Finanzmarkt ist voller Chancen und versteckter Risiken. Aus der Perspektive kurzfristiger Gewinne mögen der Retail-Markt und Altcoins höhere Gewinnmargen aufweisen, aber wir achten mehr auf die langfristige Entwicklung der Branche und wollen bei institutionellen Finanzdienstleistungen und Innovationen führend sein", so Del Wang, Mitbegründer und CEO von Babel Finance. „Dies trägt nicht nur dazu bei, die vielen Unwägbarkeiten in der Anfangsphase der Branche zu überwinden, einschließlich regulatorischer und marktbezogener Unwägbarkeiten, sondern es schützt auch unsere Kunden in höchstem Maße."