DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der Dax dürfte sich am Donnerstag mit etwas Rückenwind von der Wall Street zunächst über der Marke von 14 000 Punkten halten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Feiertag Christi Himmelfahrt rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,12 Prozent im Plus auf 14 025 Punkte. Am US-Aktienmarkt hatte sich zur Wochenmitte nach zwei turbulenten Handelstagen wieder etwas Zuversicht breitgemacht. Das Protokoll der US-Notenbank zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses brachte keine größeren Überraschungen hinsichtlich einer möglicherweise noch stärkeren Straffung der Geldpolitik im Kampf gegen die hohe Inflation. Im Gegenteil sahen Börsianer eher Hinweise dafür, dass die Notenbank nach einer ersten Phase größerer Zinserhöhungen zum Jahresende hin einen etwas moderateren Kurs einschlagen könnte.

USA: - KURSGEWINNE - Am US-Aktienmarkt hat sich nach zwei turbulenten Handelstagen wieder etwas Zuversicht breitgemacht. Die wichtigsten Indizes schlossen am Mittwoch teils recht deutlich im Plus. Das Protokoll der US-Notenbank zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses hatte zumindest nicht die Erwartung geweckt, dass die Fed eine schärfere Gangart als erwartet an den Tag legen wird, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Im Gegenteil sahen Börsianer eher Hinweise dafür, dass die Notenbank nach einer ersten Phase größerer Zinserhöhungsschritte zum Jahresende hin einen etwas weniger straffen Kurs einschlagen könnte. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging 0,60 Prozent höher bei 32 120,28 Punkten aus dem Handel.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Erholung in den USA sorgte insgesamt aber für etwas Rückenwind. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg zuletzt um 0,60 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Leitindex Hang Seng hingegen 0,13 Prozent ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um 0,14 Prozent.

^

DAX 14007,93 0,63

XDAX 14053,73 0,19

EuroSTOXX 50 3677,10 0,81

Stoxx50 3598,65 0,60



DJIA 32120,28 0,60

S&P 500 3978,73 0,95

NASDAQ 100 11943,93 1,48°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 153,85 -0,05%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0682 0,02

USD/Yen 127,3645 0,04

Euro/Yen 136,0485 0,07°



ROHÖL:



^

Brent 114,34 0,31 USD WTI 110,79 0,46 USD°

/jha/