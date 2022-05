Steigende Preise Ein Drittel der Arbeitnehmer*innen kommt nicht mit Gehalt aus

Düsseldorf (ots) -



- Indeed befragt Berufstätige zu den steigenden Preisen, Inflation und Gehalt

- Ein Drittel der Arbeitnehmer*innen kommt aufgrund des Preisanstiegs in vielen

Bereichen mit dem aktuellen Gehalt nicht mehr aus

- Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter*innen denkt darüber nach, eine

Gehaltserhöhung als Ausgleich zu fordern



Steigende Benzinkosten, wachsende Strom- und Gaspreise, neue Rekordpreise bei

Lebensmitteln - die Auswirkungen der Inflation sind für die Endverbraucher*innen

deutlich spürbar. Wie die Jobseite Indeed mit einer repräsentativen

Appinio-Umfrage unter 1.000 Berufstätigen herausgefunden hat, kommt mehr als ein

Drittel der Arbeitnehmer*innen in Deutschland aufgrund des großen Preiseinstiegs

mit dem aktuellen Gehalt nicht mehr aus. Dies gilt insbesondere für Personen mit

einem Nettohaushaltseinkommen von unter 2.000 EUR pro Monat. Fast die Hälfte der

Befragten (47 Prozent) denkt daher sogar über einen Wechsel in eine besser

bezahlte Position nach.