JEFFERIES stuft Tesla auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 1250 auf 1050 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois senkte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem wegen des Produktionsausfalls infolge der Corona-Lockdowns in China./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 19:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2022 / 19:37 / ET





