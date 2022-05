Die Fundamentaldaten für die Tesla-Aktie sehen zwar gut aus, dennoch ist der Titel immer noch stark überbewertet. Die Nio-Aktie hingegen weist eher nicht so gute Fundamentaldaten auf. In diesem Video analysiere ich also diese beiden Elektroauto-Aktien. Ich werfe einen Blick auf die fundamentale Lage sowie die Preisentwicklung. -> https://youtu.be/Z9vmh2y1BDg

