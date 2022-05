Neuer Bericht von Schneider Electric und MIT Technology Review Die verarbeitende Industrie erlebt einen rasanten Wandel in Sachen Nachhaltigkeit

RUEIL-MALMAISON, Frankreich (ots/PRNewswire) -



- Der neue Bericht von Schneider Electric und MIT Technology Review zeigt, wie

sich die Nachhaltigkeit in den Betrieben führender Fertigungsunternehmen von

einer eher beiläufigen zur bewussten Nachhaltigkeit entwickelt

- Führende Hersteller streben heute eine vollständige Transparenz des

CO2-Ausstoßes über die gesamte Lieferkette hinweg an. Ihnen geht es nicht mehr

nur um die reine Prozesseffizienz



Schneider Electric (https://www.se.com/ww/en/) , führend in der digitalen

Transformation von Energiemanagement und Automatisierung und laut Corporate

Knights das nachhaltigste Unternehmen der Welt des Jahres 2021 (https://www.corp

orateknights.com/rankings/global-100-rankings/2021-global-100-rankings/2021-glob

al-100-faq/) , hat gemeinsam mit dem weltbekannten, unabhängigen

Medienunternehmen MIT Technology Review einen konzertierten Vorstoß in Richtung

Nachhaltigkeit im Fertigungssektor unternommen. Das langfristige Ziel ist eine

vollständige Transparenz der CO2-Emissionen in der gesamten Lieferkette.