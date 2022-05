CULT Food Science findet Räumlichkeiten für die Entwicklung eines Inkubationsstudios in Ontario

Das Unternehmen hat auch Dr. Kantha Shelke in sein Advisory Board berufen, um seine Wissensbasis für die weitere Entwicklung von geistigem Eigentum in Bezug auf zelluläre Landwirtschaft zu erweitern

Vancouver, British Columbia, 26. Mai 2022 - CULT Food Science Corp. („CULT“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf zelluläre Landwirtschaft konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung und Aquakultur bereitzustellen, freut sich bekannt zu geben, dass es Büroräume im Süden Ontarios für die weitere Entwicklung eines Inkubationsstudios (das „Büro“ bzw. das „Studio“) gefunden hat. Das Büro befindet sich im Riverdale-Viertel in Toronto, einem zentralen Bereich der nordamerikanischen Großstadt. Das Unternehmen hat außerdem Dr. Kantha Shelke als weiteres Mitglied in sein Advisory Board berufen.

CULT hat sich das Büro mit dem Ziel beschafft, mit ausgewählten Partnern ein Portfolio-Unternehmen für Inkubation und Projektentwicklung zu etablieren und seine Rolle als Marktführer im zellbasierten und alternativen Lebensmittelbereich in Kanada zu stärken. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Aufbau eines starken Ökosystems für die zelluläre Landwirtschaft und die Schaffung einer verbesserten Grundlage für Startups und ihre neuen Technologien in der Branche. Das Büro soll das derzeitige Investment-Portfolio von CULT sowie seine zukünftigen Partner bzw. Projekte unterstützen. Das Büro befindet sich in Riverdale, in einem Gewerbegebiet zusammen mit Geschäften und Restaurants.1

Das Studio soll die Ausrüstung für die Arbeit an alternativen Proteinen enthalten, einschließlich im Rahmen von Zellkultur, Bioverfahrenstechnik und Produktentwicklung, sowie auch reguläre Büroräume für Mitarbeiter. Das Studio unterhält als Minimum die Biosicherheitsstufe 2, die unter anderem die folgenden Richtlinien umfasst:

- Das Laborpersonal muss speziell geschult sein, um im Labor sicher arbeiten zu können.

- Der Zugang zum Labor ist während der Arbeit begrenzt; und

- Es sind Verfahren und Ausrüstung zur Gewährleistung der biologischen Sicherheit und zur Vermeidung von Kontaminationen der Arbeit vorhanden.