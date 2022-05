Es ist entschieden Die FIS Freestyle, Freeski und Snowboard Weltmeisterschaften 2027 finden im Montafon statt!

Schruns (ots) - Die FIS Freestyle, Freeski und Snowboard Weltmeisterschaften

2027 finden im Montafon (Vorarlberg) statt.



Dies wurde heute Abend im Zuge des FIS-Kongresses in Mailand offiziell

verlautbart. Der Österreichische Skiverband (ÖSV) richtet damit neben den FIS

Alpinen Junioren Ski Weltmeisterschaften 2023 in St. Anton am Arlberg, den FIS

Skiflug Weltmeisterschaften 2024 am Kulm/Bad Mitterndorf und den FIS Alpinen Ski

Weltmeisterschaften 2025 in Saalbach auch die FIS Freestyle, Freeski und

Snowboard Weltmeisterschaften 2027 im Montafon und somit gleich vier

Sport-Großveranstaltungen in den kommenden fünf Jahren aus.



"Wir freuen uns, dass wir unser Know-how im Bereich Sport-Großveranstaltungen

einbringen können. Wie alle anderen zukünftigen ÖSV-Veranstaltungen wollen wir

auch diese WM nachhaltig gestalten. Daher finden zum Beispiel die Halfpipe

Bewerbe in Kühtai (Tirol) statt, damit keine Erdbewegungen umgesetzt werden

müssen", so ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober nach der heutigen Bekanntgabe

durch FIS-Präsident Johan Eliasch.