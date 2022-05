Pierre Fabre und EORTC eröffnen eine große klinische Phase-III-Studie zur adjuvanten Behandlung des Melanoms im Stadium IIB-C

Castres, Frankreich und Brüssel (ots/PRNewswire) - - Erste Studie zur adjuvanten

Behandlung mit einer Kombination aus BRAF- und MEK-Inhibitoren bei BRAF

V600E/K-mutiertem kutanem Melanom im Hochrisikostadium II



- Eine globale Partnerschaft zwischen EORTC und Pierre Fabre zur Förderung der

Melanomforschung





Pierre Fabre und die Europäische Organisation für Forschung und Behandlung vonKrebs (EORTC) gaben heute das Screening des ersten Patienten mit einemresezierten BRAF- mutierten Melanom im Stadium II für die Phase III-StudieCOLUMBUS-AD (NCT05270044; EORTC-2139-MG) bekannt.COLUMBUS-AD ist eine bahnbrechende Studie, in der untersucht werden soll, ob dieKombination der BRAF- und MEK-Inhibitoren Encorafenib (Braftovi®) undBinimetinib (Mektovi®) das rezidivfreie Überleben (RFS) verlängern und dasfernmetastasenfreie Überleben (DMFS) sowie das Gesamtüberleben (OS) im Vergleichzu Placebo bei Teilnehmern mit chirurgisch reseziertem kutanem Melanom imStadium IIB-C mit BRAF V600E/K-Mutation verbessern kann."Die Partnerschaft von Pierre Fabre mit dem EORTC wird mit der Eröffnung vonCOLUMBUS-AD nun beschleunigt", sagte Dr. Deborah Szafir, Executive VicePresident, Head of Medical and Patient Consumer Division bei Pierre Fabre."Aufbauend auf den klinischen Vorteilen, die unsere Medikamente beifortgeschrittener Krankheit gezeigt haben, möchten wir Patienten mit einemBRAF-mutierten Tumor in einem früheren Krankheitsstadium die Möglichkeit deradjuvanten Behandlung bieten, da der ungedeckte medizinische Bedarf nach wie vorhoch ist."Etwa 815 Patienten werden für COLUMBUS-AD eingeschrieben. Mehr als 160 Standortein bis zu 25 Ländern weltweit werden an der Studie teilnehmen.Trotz der bemerkenswerten Fortschritte bei der Behandlung des fortgeschrittenenMelanoms, das die BRAF-Mutation aktiviert, besteht in früheren Krankheitsstadienleider weiterhin ein hoher ungedeckter Bedarf. Es wird geschätzt, dass 18 % derPatienten im Stadium IIB und 25 % der Patienten im Stadium IIC innerhalb von 10Jahren nach der Diagnose an einem Melanom sterben."Das Screening von Patienten für COLUMBUS-AD konzentriert sich auf Patienten mitchirurgisch reseziertem Hochrisiko IIB-C BRAF V600E/K-mutiertem kutanemMelanom", sagte Studienkoordinator assoc. prof. Dr. Alexander C.J. Van Akkooi,MD PhD, vom Melanoma Institute Australia (MIA) und ehemaliger Vorsitzender derEORTC Melanomgruppe. "Es ist wichtig, den Tumor so früh wie möglich auf eineBRAF-Mutation zu testen, damit die in Frage kommenden Patienten eine Chancehaben, an COLUMBUS-AD teilzunehmen."